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Gol düellosunun galibi Zenit

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova, deplasmanda Zenit'e 5-3 mağlup oldu

23 Eylül 2018 Pazar, 23:52 | Güncelleme:

Rusya Ligi'nin 8. haftasında oynanan karşılaşmada Zenit, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.

Zenit'e 5-3'lük galibiyeti getiren golleri, Oleg Shatov (2), Aleksandr Erokhin, Artem Dzyuba ve Sebastian Driussi attı. Lokomotiv Moskova'nın golleri Dmitri Barinov, Aleksey Miranchuk ve Fedor Smolov'dan geldi. Konuk ekipte Dmitri Tarasov, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından 22 puana ulaşan Zenit, liderliğini sürdürdü. Üç maçtır kazanamayan Lokomotiv Moskova, 9 puanla 11. sırada kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ 

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Malmö ve Genk liglerindeki maçları kazanırken, Sarpsborg haftayı mağlubiyetle bitirdi.

Malmö, İsveç Ligi'nin 22. haftasında ağırladığı Kalmar'ı 4-0 yendi. Peş peşe 8. maçını kazanan Malmö, 43 puana çıkarak 4. sırada yer aldı.

Belçika Ligi'nin 8. haftasında Genk, Cercle Brugge'e karşı deplasmanda 5-2 galip geldi. Bu sonucun ardından Genk, 20 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Norveç Ligi'nin 23. haftasında ise Rosenborg'a konuk olduğu karşılaşmayı 3-1 kaybeden Sarpsborg'un galibiyet özlemi 5 maça çıktı. Bu sonuçla Sarpsborg, 32 puanla 8. sırada kaldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Zagreb ve Anderlecht'in galibiyetle kapattığı haftada, Spartak Trnava sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Hırvatistan Ligi'nin 8. haftasında Dinamo Zagreb, sahasında Inter Zapresic'i 5-3 mağlup etti. Böylece 20 puana yükselen Zagreb ekibi, liderliğini korudu.

Belçika Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ve Akhisarspor'un Avrupa'daki rakipleri karşılaştı. Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht, Akhisarspor'un grubundaki Standard Liege'i ağırladığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Ligde Anderlecht, 16 puanla 3'üncü, Standard Liege 12 puanla 8'inci sırada yer aldı.

Spartak Trnava ise Slovakya Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Dunajska Streda'ya 3-2 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Spartak Trnava, 8 puanla 9. sıraya geriledi.

 

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