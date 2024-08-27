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        Gölbaşı Belediyesi'nden çiftçiye saman desteği

        Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, "Azımız Çok Olsun" sloganıyla ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bin adet saman balyası dağıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:12
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        Gölbaşı'nda çiftçiye saman desteği
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        Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla artan maliyetler sebebiyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, hayata geçirdiği projelerle can suyu olmaya devam ediyor.

        Gölbaşı Belediyesi, tarımda üretimi desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere katkıda bulunmak amacıyla saman desteğinde bulundu. Proje kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan ve az sayıda hayvanı olan, ticari faaliyeti bulunmayan vatandaşlara saman balyaları ulaştırıldı.

        "Azımız Çok Olsun" sloganıyla başlatılan destekle çiftçilere bin adet saman balyası dağıtıldı.

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        Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yerelde tarım ve hayvancılığı desteklemenin, ilçenin ekonomik kalkınması için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Çiftçilerimiz bizim baş tacımız. Onların emeğiyle sofralarımıza gelen her bir ürünün değeri ölçülemez. Biz de bu değerli emeklere katkıda bulunmak, zorlu şartlarda yanlarında olmak istedik. 'Azımız Çok Olsun' sloganıyla başlattığımız yem desteği, bu anlayışın bir yansımasıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte de çiftçilerimiz için projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

        Gölbaşı'nı tarım, hayvancılık, kırsal turizm ve kültürel faaliyetlerle ayağa kaldıracaklarını altını çizen Başkan Odabaşı, üretimi arttıracak projelere imza atacaklarını vurguladı.

        Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilere destek projelerinin süreceğini belirtti. Desteklerden faydalanan çiftçiler, Gölbaşı Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu tür yardımların tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

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