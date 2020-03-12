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Gölbaşı'nda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği- Etkinliğe katılanlar- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması- Öğrencilerin hazırladığı gösteri- Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi- Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan'ın konuşması- Fotoğraf çekimi

Gölbaşı'nda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliğiANKARA (AA) - Gölbaşı'nda, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı katıldı.Programda TEK Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı’nın kabulünü anlatan oratoryo seslendirildi.İstiklal Marşı’nı güzel okuma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.