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        Haberler Gündem Çevre Gölde 4 bin metrelik ağ bulundu | Son dakika haberleri

        Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 4 bin metrelik ağ bulundu

        Çorum'un Alaca ilçesinde, kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:17
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        Gölde 4 bin metrelik ağ bulundu
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        Çorum'dun Alaca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Koçhisar Barajı Gölü'nde "su ürünleri kontrolü" denetimi yaptı.

        Denetim sırasında suda kaçak ağ bulundu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı. Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki ağ ise imha işlemleri için Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

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