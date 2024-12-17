Gölde 4 bin metrelik ağ bulundu

Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 4 bin metrelik ağ bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde, kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı
Giriş: 17.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:17
Çorum'dun Alaca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Koçhisar Barajı Gölü'nde "su ürünleri kontrolü" denetimi yaptı.
Denetim sırasında suda kaçak ağ bulundu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı. Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki ağ ise imha işlemleri için Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.
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