Ersin Destanoğlu, Borussia Dortmund maçında kalesinde iki gol görse de yaptığı 5 kritik kurtarışla takdir topladı. 20 yaşındaki genç eldiven, Real Madrid'den Courtois ve Atalanta'dan Musso ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla kurtarış yapan kaleciler arasında 3. sırada yer aldı. 7 kurtarışla Yassine Bounou (Sevilla) birinci; 6 kurtarışla Keylor Navas (PGS) ve Maignan (Milan) ikinci oldu.

Ersin Destanoğlu aynı zamanda Tuttosport'un 'Golden Boy' ödüllerinde finale kalan tek kaleci durumunda. Beşiktaşlı eldiven, 47 bin civarındaki oyun yüzde 46.5'ini aldı.