Goldexco.in'den açıklama

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Kripto para borsası Goldexco.in platformda yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada Gldx Token alım-satımında sorunlar yaşandığı, bunun dışındaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Sitedeki açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Her hangi bir kayıp söz konusu değildir.

Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin."

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK'

Basında platforma erişilemediğine yönelik haberlerin çıkmasının ardından ek bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar belirtildi:

"Medyada çıkan “Siteye Erişilemiyor” haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sitemize erişim mevcut olup sadece Gldx Token bölümü alım/satıma kapalıdır. Yapılan haberlerin kaynakları tespit edilip ilgili yerlere suç duyurusunda bulunulacaktır. Bizi takip etmeye devam ediniz.""