Goldexcoin battı mı, neden işlem yapılamıyor? Sosyal medyada binlerce endişeli yatırımcı bu soruların yanıtını araştırıyor. Konu ile ilgili Goldexcoin'den açıklama geldi.

GOLDEXCOİN BATTI MI? GOLDEXCOİN KİMİN?

Goldexcoin konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, "mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri giderici çalışmalar başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını" duyurdu. Açıklamanın tamamı şöyle:

"23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir.

Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin. Goldexco.in Ailesi."

Goldexcoin şirketinin sahibinin kim olduğu bilinmiyor. Konu hakkında resmi internet sayfasında da bilgi bulunmuyor.