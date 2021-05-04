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Aydın'da gölete düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde sulama göletine düşen Mevlüt Can Kuyucu (3),kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ve babası sinir krizi geçirdi

Gölette facia! 3 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
DHA

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Çiftçi Erden ve Şadiye Kuyucu'nun iki çocuğundan Mevlüt Can Kuyucu, anne ve babası bahçede çalışırken bir andan ortadan kayboldu.

DHA'nın haberine göre Erden Kuyucu, sulama göletine düşen oğlunu çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mevlüt Can Kuyucu, ambulansla, Çine Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ancak Mevlüt Can, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunun ölüm haberini alan anne ve baba, sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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