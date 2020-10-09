'Gölgeler İçinde'ye Moskova'da ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'Gölgeler İçinde'ye Moskova'da ödül

Erdem Tepegöz’ün yeni filmi ‘Gölgeler İçinde’ 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’den ikinci büyük ödül olan Jüri Özel Ödülü-Gümüş George ile dönüyor.

'Gölgeler İçinde'ye Moskova'da ödül

Erdem Tepegöz’ün yeni filmi ‘Gölgeler İçinde’ dünya prömiyerini yaptığı 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’de ikinci büyük ödül olan Jüri Özel Ödülü-Gümüş George'u kazandı. Kim Ki-Duk, Valeriy Todorovskiy, Andrey Zaitsev gibi usta yönetmenlerin filmleriyle birlikte yer aldığı ana yarışma bölümünde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen filmin yönetmeni Tepegöz ödülünü geçen ay çalıştığı işletmede iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden dayısı Uğur Örtün’e ithaf etti.

‘Gölgeler İçinde’ filmi Türkiye prömiyerini de Moskova’dan bir gün sonra 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Filmin yarıştığı Ulusal Yarışma bölümünün ödülleri de 10 Ekim Cumartesi akşamı sahiplerini bulacak. Rusya’da sinema yazarları listesinde 5 üzerinden 4.1’lik yıldız alan ve Moskova’dan ödülle dönen filmin ekibi aynı anda iki festivalin heyecanını birlikte yaşıyor.

Antalya’dan hemen sonra festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali’nde devam edecek ‘Gölgeler İçinde’, ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor. Yapımcılığını Contact Film Works’un, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği, distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan bilimkurgu türündeki filmin başrolünü ‘Homeland’, ‘Prison Break’, ‘Aladdin’ gibi uluslararası projelerde rol alan Numan Acar üstlenirken, ona filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Bir Annenin Sonatı' seyirciyle buluştu
KÜLTÜR-SANAT'Bir Annenin Sonatı' seyirciyle buluştu
‘Fahrenheit 451’e online prömiyer
KÜLTÜR-SANAT‘Fahrenheit 451’e online prömiyer
İKSV Alt Kat'ta çevrimiçi etkilikler sürüyor
KÜLTÜR-SANATİKSV Alt Kat'ta çevrimiçi etkilikler sürüyor
SON DAKİKA! 2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu! Louise Glück kimdir?
KÜLTÜR-SANAT2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
'İki Gözüm Ahmet' Avrupa sinemalarında
KÜLTÜR-SANAT'İki Gözüm Ahmet' Avrupa sinemalarında
'Koku' filmi görücüye çıktı
KÜLTÜR-SANAT 'Koku' filmi görücüye çıktı
Altın Porkatal'da Antalya Film Forum’un Ödülleri açıklandı!
KÜLTÜR-SANATAntalya Film Forum’un Ödülleri açıklandı!
Son dakika! Taş devrinden kalan tarihi mağarayı talan ettiler! - Haberler
KÜLTÜR-SANATTaş devrinden kalan tarihi mağarayı talan ettiler!
Hayatı belgesel film oluyor
KÜLTÜR-SANATHayatı belgesel film oluyor
Galata Kulesi yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
KÜLTÜR-SANATZiyaretçilerini ağırlamaya başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X