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        Gölgelerin Mimarisi 9 Eylül'de Arter'de

        Arter'in sergi programından yola çıkarak şekillendirilen yetişkin atölyeleri, 9 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleşecek "Gölgelerin Mimarisi" başlıklı etkinlikle devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:47 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:47
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        'Gölgelerin Mimarisi' Arter'de
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        Her yaştan sanatseverin yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen yetişkin atölyeleri, katılımcıları çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerle çalışmaya davet ediyor. Arter’in güncel sergilerinden yola çıkarak şekillendirilen atölyeler, katılımcıların kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini, biçim ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmasını amaçlıyor.

        Her ne kadar ikiboyutlu olsa da gölge, bakan göz için uzamın bir göstergesi, bir mekân ile o mekânın içinde bulunan bir formun kesişimidir. Nuri Kuzucan’ın mekânı soyutlayan, parçalayan ve yüzeye taşıyan yapıtlarında ele aldığı ışık ve gölge, geometrik biçimleri salt soyutlamadan ayırarak onlara tuval düzleminde mekânsal bir derinlik de kazandırır. Kuzucan’ın Arter’de devam eden Pasaj başlıklı kişisel sergisinden hareketle ışık ve gölge kavramlarını odağına alan “Gölgelerin Mimarisi” başlıklı atölye çalışması, Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde 9 Eylül Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. Katılımcılar, öncelikle Arter binasının mimari bileşenlerinin değişken izdüşümlerinin oluşturduğu gölgeleri gözlemleyecekler. Ardından seçecekleri bir gölgeyi veya gölge grubunu mekândan soyutlayıp çizgiyle ya da fotoğrafla yeniden ifade ederek mekânın sadece gölgeleri üzerinden tasvirini sorgulamaya açacaklar.

        Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri, Arter binasının giriş katındaki bilet gişesinden ve arter.org.tr adresi üzerinden temin edilebilir. Arter Beraber üyeleri, atölye katılımlarında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilir.

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        #Gölgelerin Mimarisi
        #Nuri Kuzucan
        #sergi
        #müze
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