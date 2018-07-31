Göller’in kurumasına dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 2. kez düzenlenen Göller Arası Basketbol Turnuvası 2 gün boyunca izleyenlere basketbol keyfi yaşattı.

Bu yıl Slovenya, Bulgaristan, Kosova ve Arnavutluk’tan gelen ekiplerle birlikte Türkiye’den de Yalova Dipsiz Göl 1 ve 2 olmak üzere 2, Pamukkale Belediyesi, Burdur Gölü, Adıyaman Besni Gölü, Salda Gölü, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Tuz Gölü ve Küçükçekmece Belediyesi ile toplam 16 takım, kıyasıya bir mücadele içine girdi. Burdur Gölü kenarındaki açık basketbol sahalarında oynanan, Türkiye Basketbol Federasyonu onaylı turnuvanın finalinde Slovenya’nın Lake Bled takımıyla, neredeyse tüm maçlarını geriden gelerek kazanan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Porsuk takımı karşılaştı.

Müthiş bir mücadele sonucunda Slovenya sahadan 21-19 galibiyetle ayrıldı. 16 takımın 4 grupta tek devreli lig usulü oynadığı maçların ardından ilk iki sıradaki takımlar çeyrek finale yükseldi. Tek maç üzerinden oynanan elemeler sonunda Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Slovenya finale kadar yükseldi. Final maçının ardından turnuvanın en değerli oyuncusu Ziga Erculj, en centilmen oyuncu ödülü de Yalova Belediyesi’nden Canberk Uzunkaya seçildi. Turnuvada 3. sırayı, Yalova Dipsiz Göl 1’i deviren Bulgar Seven Rila Lakes elde ederken, aynı takımın oyuncusu Ciprian Dragusin de üç sayı yarışmasının galibi oldu.

Burdur Belediyesi Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, birçok ülke ve şehirden gelen takımları şehirlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ve oynanan basketbolun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Ercengiz, bu turnuva ile hem göllerde yaşanan sıkıntıya dikkat çekebildiklerini, hem de Burdur adını çok daha geniş çevrelere duyurarak, henüz ağustos ayının başında olmalarına rağmen şehirlerine gelen turist sayısını geçen yıla oranla 2’ye katladıklarını söyledi, herkesi Salda Gölü’nü, Burdur Gölü’nü, Lavanta bahçelerini, İnsuyu Mağarası’nı, Antik Şehirlerini, tarihi eserlerle dolu müzelerini ve parklarını görmeleri için Burdur’a davet etti. Başkan Ercengiz, Göller Arası Turnuva’nın gelecek sezon daha da büyütülerek tekrar edileceğini de sözlerine ekledi.

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