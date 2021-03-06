Önceki gün Sapanca Gölü kenarında maskesiz gezen bir vatandaş, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, telsiz ile durumu ekiplere bildirdi. Polis ekibi sahil kenarında bulunan vatandaşın yanına giderek, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, maske takmaması nedeniyle ceza yazdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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