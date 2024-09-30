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        Haberler Yaşam Gölyanı Yaylası ziyaretçilerine huzur veriyor

        Gölyanı Yaylası ziyaretçilerine huzur veriyor

        Giresun'da 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen Gölyanı Yaylası, ziyaretçilerine huzur veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:17
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinin 1530 rakımlı Gölyanı Yaylası, evleri, gölü ve çevresindeki ormanıyla doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi oluyor. 2020 yılında 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen yayla, kentin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor.

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        Yaylanın turizm değerinin artırılması amacıyla 2022'de Giresun Valiliği İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 4 kilometrelik stabilize yol iyileştirildi. Bu çalışmaya ek olarak su seviyesinin artırılması için 4 bin 200 metrelik boru hattı ile göle su çekildi.

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        Yapılan çalışmalarla turizm değeri de artmaya başlayan Gölyanı Yaylası'na son yıllarda yaz ve kış mevsiminde kentteki doğa kulüplerince yürüyüş ve gezi organizasyonları düzenlenmeye başlandı. Yaylaya günübirlik ziyaretçiler de geliyor.

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        Arkadaşlarıyla Gölyanı Yaylası'nı ziyaret eden Seda Uzunoğlu, yaylanın büyüleyici bir yer olduğunu söyledi.

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        Karadeniz'in çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Uzunoğlu, "Arkadaşlarımızla gerçekten güzel vakit geçirdik, Karadeniz her anıyla büyüleyici. Burada bir yaşamın olması da dikkatimizi çekti. Giresun'da özellikle doğada yaşam fazla. Evlerin de yapısının hepsinin aynı olması, hepsinin ahşaptan olması dikkatimi çekti" dedi.

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        Ali Murat Öztürk de yaylaya ilk kez geldiğini belirtti.

        Karadenizli olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu kültüre alışkın biriyim ama burası daha önceden gelmediğim bir yerdi ama gerçekten hoş ve güzel bir yermiş. Evlerin yapısının değişmemiş, eski tarzda olması hoşuma gitti." diye konuştu.

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        "GÖRDÜĞÜMÜZ DOĞAL NADİR YAYLALARDAN BİRİ"

        Sevgi Gürel da yaylanın doğasının muhteşem olduğunun altını çizerek, "Buraya 10 yıl önce gelmiştim, aynı şekilde aynı duruyor, bu da beni çok memnun etti" ifadelerini kullandı.

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        Doğanın bozulmaması konusunda ziyaretçilerden destek isteyen Gürel, "Diğer yaylalarda çöp görüyoruz, burada geldik hiçbir şey yok, bu bizi çok mutlu etti. Gördüğümüz doğal nadir yaylalardan biri. Bu doğallık ve güzelliğin bozulmamasını, çevrenin kirletilmemesini istiyoruz" dedi.

        Yayla sakinlerinden Hüseyin Çınar ise yaylanın gölü ve çevresinin güzelliği ile ün salmış bir yer olduğunu söyledi.

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        Gölün su seviyesinin son yıllarda azaldığına işaret eden Çınar, "Göl 50-60 yıl öncesinde tamamen suyla kaplıydı, şimdi sazlık oldu. Hayvanları gölün etrafına göndermezdik çünkü göle batıyordu. Su şu an kenarlara çekildi. Devlet su getirdi, bu sene de kuraklık biraz fazlaydı, su azaldı" şeklinde konuştu.

        Geçmişte evlerin üzerinin ahşap olduğunu belirten Çınar, ahşabın çürümesi nedeniyle çatıların sac malzeme ile değiştirildiğini kaydetti. Çınar, Gölyanı Yaylası'nda yaşamanın her şeye bedel olduğunu sözlerine ekle

        #Gölyanı Yaylası
        #giresun
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