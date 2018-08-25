Gomel - Dinamo Minsk maçı heyecanı

Gomel ve Dinamo Minsk, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:45. Gomel 19 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Dinamo Minsk 37 puanda ve 3. sırada. Gomel, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dinamo Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 678. İddaa'da Gomel kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dinamo Minsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gomel önceki hafta Dinamo Brest mücadelesinde 0-1 yenildi.

Dinamo Minsk ise Vitebsk karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Gomel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Gomel, kendi sahasında 4 gol attı, 12 gol yedi.

Dinamo Minsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dinamo Minsk, 13 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ