Gomel - Gorodeya sahaya çıkıyor

Belarus Premier Lig maçında Gomel ile Gorodeya, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Gomel 23 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Gorodeya 21 puanda ve 10. sırada. Gomel son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gorodeya, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 793. İddaa'da Gomel kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gorodeya kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gomel önceki hafta Dinamo Brest mücadelesinde 0-1 yenildi.

Gorodeya ise BATE Borisov karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Gomel, 4 gol attı ve 12 gol yedi.

Gorodeya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gorodeya, 8 gol atarken 12 gol yedi.

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