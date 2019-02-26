Galatasaray’ın eski futbolcusu Gomis’in takımdan ayrılması ile ilgili skeci sayfasında paylaşan başarılı futbolcu, Türkiye’ye sevgilerini gönderdi. Yüzbinlerce hayranı tarafından görüntülenen Güldür Güldür skeci, dünyanın dört bir yanından yorum yağmuruna tutuldu.