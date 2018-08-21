Akhisar’la oynanan Süper Kupa maçında kaçırdığı penaltının yanı sıra vasat performansı nedeniyle Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in yedek soyundurduğu Bafetimbi Gomis, A.Alanya karşısında ilk 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Süper Lig’in ilk 2 haftasında Fransız yıldızı yedek soyundurarak Eren Derdiyok’u ilk tertipte sahaya süren İmparator, son oynanan Göztepe maçında Eren’in performansından memnun kalmadı. İlk yarının son dakikasında sakatlık yaşamasına rağmen oyuna devam edecek durumda olan Eren’i ikinci yarıda oynatmayan deneyimli çalıştırıcı, Gomis’e son 45’de şans verdi. Gol atamasa da skor için mücadele ettiği görülen 33 yaşındaki forvet, bozulan imajını geri kazanmak için savaştı. 2 haftalık ceza verdiği oyuncusunun mücadelesini gören Terim de öğrencisinin hatasını anladığını gördü. Yeniden hocasının gözüne giren tecrübeli golcünün, yeniden formasını kaptığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ