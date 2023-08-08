Gomis'in yeni adresi belli oldu

2 Şurada Paylaş!









Transfer sonrası Gomis, "Herkese merhaba, benim adım Gomis ve Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçiririz ve umarım sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim." sözlerini söyledi.