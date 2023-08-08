Gomis'in yeni adresi belli oldu
Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis, Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı
Japonya ekibi Kawasaki Frontale, Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer sonrası Gomis, "Herkese merhaba, benim adım Gomis ve Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçiririz ve umarım sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim." sözlerini söyledi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 23 lig maçına çıkan Gomis takımına 8 gollük katkı sağladı.