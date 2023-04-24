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Gomis'ten açıklama: Sorumlusu ben değilim!

Okan Buruk ve Dursun Özbek'in 'Gomis oynamak istemedi' sözleri sonrası Bafetimbi Gomis'ten flaş bir paylaşım geldi

Gomis'ten açıklama: Sorumlusu ben değilim!
HABERTURK.COM

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında oynamak istemediğini açıklamıştı. Ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Gomis hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Gomis şu sözleri paylaştı:

"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

İşte Gomis'in paylaşımı:

NELER YAŞANDI?

Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmayan Bafetimbi Gomis ile ilgili kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Okan Buruk, "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek." dedi.

Dursun Özbek, "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum." açıklamasını yaptı.

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