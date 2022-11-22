Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği maçı tribünden izleyen Bafetimbi Gomis tarihe tanıklık etti.

Galatasaraylı yıldız, maç sonunda galibiyeti Suudi Arabistanlı taraftarlarla kutladı.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan tecrübeli golcü, "Suudi Arabistan'dan bir sürpriz bekliyordum ve rüya gerçek oldu. Oyuncuları tebrik ediyorum. Suudi halkını tebrik ediyorum. Sizler adına çok gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

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