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Gönül Dağı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 20. son bölüm

Gönül Dağı 20. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri diziseverlerin sıkı takibi altında. Her Cumartesi yeni bölümleri yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Gönül Dağı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 20. son bölüm özeti....

Gönül Dağı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 20. son bölüm

Gönül Dağı 20. son bölümünde; Taner’in evlilik teklifine Dilek’in evet cevabıyla beraber ikili bu durumu ailelerine açmaya karar verirler. Fakat bu konuşma hem Taner hem de Dilek için o kadar da kolay olmayacaktır… Gönül Dağı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 20. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sefer, Zahide’nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, fakat devreye Muammer’in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide’yi nasıl sürprizler beklemektedir?



Yaşar’ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler herkesi nasıl etkileyecektir?”

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