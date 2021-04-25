Gönül Dağı 25. son bölümünde; Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine gelecektir. Taner ve amcaoğulları duruma el atar ve heyet gelene kadar çocukların yaşam alanlarını baştan aşağı düzenlerler. Gönül Dağı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 25. son bölüm

GÖNÜL DAĞI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öte tarafta sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışındadır. Sefer’in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir. Sefer’in alacağı karar ne olacaktır?