Gönül Dağı 29. son bölümünde; Alacaklıların kapıya dayanmasıyla birlikte iflas ettiklerini anlayan amcaoğullarını bir de Zahide’nin yaklaşan düğünü iyice sıkıntıya sokar. Gönül Dağı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 29. son bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları bu durumu çözmek için her yolu deneyeceklerdir, fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır.



Sefer ve Zahide’nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da artmıştır. Bir de Sefer’in analığının akrabaları Sefer’den evi isterler. Bir yanda maddi problemler, bir yandan da oluşan ev krizi, herkesi iyice endişelendirir. Taner’in sorunları çözmek için son çare olarak yapacağı büyük fedakarlık ne olacaktır?