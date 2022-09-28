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Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın gündemine düştü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündem oldu.

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  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Ünlü isim yayınladığı gönderiler ile dikkatleri üzerine çekiyor.
  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    Gönül Dağı dizisindeki giyim tarzından çok farklı bir stili olan Gülsim Ali İlhan, yaptığı paylaşımlar ile kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.
  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    Son olarak fileli iç gösteren gömlek ile poz veren Gülsim Ali İlhan, sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım ünlü ismin pozlarını beğenirken, bir kesim ise eleştiri oklarını yöneltti.
  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    İşte Gülsim Ali İlhan'ın paylaşımlarından bazıları...
  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    18 Şubat 1992 yılında dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan doğumludur. Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir.
  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    İlk olarak 2012 yılında ekran karşısına çıkan Gülsim Ali'nin projesi, Son Yaz Balkanlar olmuştur. 
  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    Hazal Kaya ile birlikte rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisinden sonra, Gülsim Ali İlhan, 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynamıştır.
  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    GÜLSİM ALİ İLHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    Son Yaz - Balkanlar 1912

    Son Çıkış

    Seddülbahir 32 Saat

    Hanım Köylü

    Diriliş Ertuğrul

    Yüzleşme

    Payitaht Abdülhamid

    Gönül Dağı
  • Gönül Dağı Dilek diziden ayrılınca bambaşka biri oldu! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan yeni tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

    Ünlü oyuncunun fileli gömleği ile paylaştığı gönderiler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken eleştirilerin de hedefi oldu.

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