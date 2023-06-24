17 Ekim 2020 tarihinden beri Cumartesi akşamları TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisi bu akşam sezon finali bölümünü yayınlayacak. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan, "Gönül Dağı dizisi final mi yapıyor, son bölüm ne zaman? Gönül Dağı yeni sezon olacak mı?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.