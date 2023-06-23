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Gönül Dağı dizisi final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı?

TRT 1’in Cumartesi günü ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı sezon finali yapmaya hazırlanıyor. 17 Ekim 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, 103. bölümüyle ara vermeye hazırlanıyor. İşte, sezon finaliyle ekranlara gelecek olan dizinin özeti ve yeni sezon tarihine dair ilk bilgiler...

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  • Gönül Dağı dizisi final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi finalde neler olacak?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 3. sezon son bölümü Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. İşte, başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya’nın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı’nın oturduğu dizinin sezon finalinde yaşanacaklar. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? İşte, sezon finaliyle ekranlara gelecek olan dizinin özeti ve yeni sezon tarihine dair ilk bilgiler...
  • Gönül Dağı dizisi final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi finalde neler olacak?

    GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

    Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır? Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?
  • Gönül Dağı dizisi final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi finalde neler olacak?

    Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir? Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır? Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?
  • Gönül Dağı dizisi final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi finalde neler olacak?

    GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

    Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Şebnem Dilligil, Ege Aydan, Ulviye Karaca, Hande Nur Tekin,
  • Gönül Dağı dizisi final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi finalde neler olacak?

    GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.
  • Gönül Dağı dizisi final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi finalde neler olacak?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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