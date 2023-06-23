GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır? Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?