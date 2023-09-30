Gönül Dağı hayranlarını sevindirecek haber! Eski oyuncu yeniden geliyor...

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GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizinin başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi isimler yer alıyor. Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini anlatıyor.

TRT 1 ekranlarında 4. sezonuna devam eden Gönül Dağı hikayesi ve karakterleri ile izleyiciler tarafından takip ediliyor.