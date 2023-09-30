Gönül Dağı hayranlarını sevindirecek haber! Eski oyuncu yeniden geliyor...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi Cumartesi günü 107. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gönül Dağı dizi kadrosuna eski isimlerden bir oyuncu yeniden dahil olacak. İşte diziye geri dönen isim...
TRT 1 ekranlarında seyirciyle Cumartesi akşamları buluşan Gönül Dağı yeni sezonuyla geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmeye başladı.
GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?
Dizinin başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi isimler yer alıyor. Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini anlatıyor.
TRT 1 ekranlarında 4. sezonuna devam eden Gönül Dağı hikayesi ve karakterleri ile izleyiciler tarafından takip ediliyor.
ESKİ OYUNCU KADROYA GERİ DÖNÜYOR
Gönül Dağı dizisi, 6 yıllık atlamasıyla 4. sezona başladı. Sosyal medyadaki iddialara göre dizinin Cumartesi günü ekrana gelecek 107. bölümünde eski oyuncu yeniden kadroya dahil olacak.
Daha önce Gönül Dağı dizisinde gördüğümüz Burak Haktanır'ın yeniden kadroda yer alması bekleniyor. Eski bölümlerde Hamdi karakterini canlandıran Haktanır, senaryo gereği hapse girerek diziden ayrılmıştı. Önümüzdeki bölümde Burak Haktanır'ın geri döneceği iddia ediliyor.