Haberler Televizyon Gönül Dağı Muammer ölecek mi? TRT 1 dizisi Gönül Dağı Düğüncü Muammer diziden çıkıyor mu?

Gönül Dağı Muammer ölecek mi? TRT 1 dizisi Gönül Dağı Düğüncü Muammer diziden çıkıyor mu? TRT1'in yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Gönül Dağı dizisi, dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Dizide, ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar'ın canlandırdığı Muammer, kalbi ile ilgili ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin bilgiler.... Habertürk Giriş: 26.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:06 facebook

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Bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı, dün akşam 115. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı dizinin yeni bölümüne Muammer karakterinin yaşadığı kalp krizi büyük heyecana sahne oldu. İşte, ölüp ölmediği büyük merak konusu olan Muammer'in akıbetine dair detaylar...

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GÖNÜL DAĞI DÜĞÜNCÜ MUAMMER ÖLDÜ MÜ?



İlk bölümden bu yana hayat verdiği Muammer'in hikayesini başarılı bir şekilde izleyicilere geçiren Düşenkalkar, senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibarıyla yapımdan ayrılacak.



Muammer'in kalp krizi geçirip öleceği ve karaktere hayat veren usta oyuncunun diziye bu şekilde veda edeceği tahmin ediliyor.