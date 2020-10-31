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Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını "Düşmanın savaş meydanında uğradığı mağlubiyetin neticesidir" sözleriyle yorumlayan Nurullayeva " Azerbaycan ordusu öz topraklarını azat ettikçe işgalci ülke teröre başvuruyor" dedi. Ermenistan'ın mütemadiyen savaş bölgesinden kilometrelerce uzakta bulunan sivil yerleşim bölgelerine saldırdığına dikkat çeken Nurullayeva "Dünya birliği Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına sessiz kalmamalı, hala göz yumuyor. Bu, mesuliyeti Ermenistan ile bölüşmek demektir" şeklinde konuştu.

Nurullayeva 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan çatışmaların 34. gününde Azerbaycan'ın, aralarında stratejik öneme de sahip olan 178 yerleşim birimini geri aldığını belirterek "Bu çok büyük bir zaferdir. Bizim amacımız sonuna kadar tüm topraklarımızı işgalciden azat etmektir. Bunu bütün büyük devletler de kabul etmelidir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sorunun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Azerbaycan Milletvekili "Bölgesel olarak Türkiye ve Rusya çok büyük güç sahibidir. Bu ülkelerin bir araya gelip çaba göstermeleri elbette iyidir" dedi.

"HİÇBİR KUVVET KARŞI DURAMAZ"

Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların geri alınması noktasında Azerbaycan halkının da en az Azerbaycan ordusu kadar kararlı olduğunu belirten Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva "Azerbaycan halkının birlik ve desteği ile ordumuzun kahramanlığı bu şanlı tarihin bir sebebidir. Bu sayede bütün topraklarımız kurtulacaktır. Hiçbir kuvvet Azerbaycan halkının iradesi karşısında duramaz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva Türkiye'ye de teşekkür ederek "Türk halkının ilk günden beri verdiği manevi ve siyasi destek için müteşekkiriz" dedi.