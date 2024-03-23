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        Haberler Magazin Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı! Gönül Yazar sağlık durumu nedir, neden hastanede, hastalığı ne? - Magazin haberleri

        Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

        Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sebebi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:44
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        Gönül Yazar'dan üzücü haber geldi. Ayağına pıhtı attığı öğrenilen sanatçı, hastaneye kaldırıldı.

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        Gönül Yazar'ın yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

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        Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.

        #GÖNÜL YAZAR
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