Gönüllü eğitim neferleri öğrencileri için okulu temizledi - MUŞ

AA

Korkut Şehit Mehmet Akpolat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için masa, sıra ve camları sildi.Okulun koridorlarını yıkayan ve sınıfları dezenfekte eden öğretmenler, sınıf ve koridorlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı Kovid-19 uyarıcı levhaları astı.Gönüllü öğretmenler, okul bahçesindeki tören alanını da sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyerek boyadı.

- "Öğrenciler bize emanet"

Müdür Yardımcısı Fuat Tanrıkulu, AA muhabirine, okuldaki öğretmenlerle el birliği yaparak öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak için emek harcadıklarını söyledi.Çalışmada öğretmenlerin gönüllü olarak yer aldıklarını aktaran Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımız bizi kırmadı, hepsi yardımımıza geldi. Eğitim öğretim bir ekip işidir, bizler de ekip olarak tüm öğretmen arkadaşlarımızla sıraları, panolarımızı ve camlarımızı sildik. Tüm koridorlara Kovid-19 tedbirleri levhaları yapıştırdık. Merdiven başlarına dezenfektan yerleştirdik. Maskeler için ayrı çöp kovaları bıraktık. Tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimiz okulu el birliğiyle temizledik. Okulumuzu yüz yüze eğitime hazır hale getirdik. Her öğrenci anne babaları için biriciktir. Öğrencileriniz bize emanet, bizim için de her öğrenci biricik, siz ona nasıl davranıyorsanız bizim de onlara öyle davranacağımızdan şüpheniz olmasın."

- "Öğrencilere kavuştuğumuz için mutluyuz"

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Hülya Altunten ise öğretmen arkadaşlarıyla gönüllü olarak okulda Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik yaptıklarını belirtti.Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerine kavuştukları için mutlu olduklarını aktaran Altunten, "Konferans salonuna, sınıflarımıza, panolarımıza Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyarıcı levhalar astık. Salgın nedeniyle sınıfların temizliğini yaptık, yerlere uyarı işaretleri yapıştırdık. Okul bahçesindeki tören alanında öğrencilerimiz için 1,5 metre kuralını içeren görseller çizdik. Uzun zamandır Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim öğretime ara vermiştik. Öğrencilerimize kavuşacağımız için mutluyuz." diye konuştu.

- "Öğrencilerimiz için güvenilir ortam yaratmaya çalıştık"

Matematik öğretmeni Ayşe Eroğlu da Bakanlık tarafından okulların açılmasıyla ilgili takvimin açıklanmasının ardından okulda hazırlıklara başladıklarını anlatarak, şunları söyledi:"Öğrencilerimiz için sağlıklı ve güvenilir ortam yaratmaya çalıştık. Sınıflarımızda masaları silerek dezenfekte ettik. Öğrencilerin sıralarını sosyal mesafe kurallarına uygun ayarladık. Panolarımızı öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak adına Kovid-19 görsellerini üst düzey tuttuk. Yüz yüze eğitime geçtiğimiz için çok mutluyum. Umarım en kısa sürede bu pandemiden dünya ve ülke olarak kurtuluruz. Öğretmenlerimiz, idareci ve hizmetli arkadaşlarla bu süreçte elimizi taşın altına koyarak üzerimize düşen görevleri yaptık. Sınıflarda cam, pano, masa ve sıraları sildik. Onlar daha temiz ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilsinler diye çalıştık."