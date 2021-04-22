Gönüllü gençler, aşevinde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaştırıyor

AA

Türk Kızılay Çubuk Şubesi gönüllüsü 45 genç, ihtiyaç sahiplerinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığı nedeniyle karantinada olanların ramazan ayı boyunca iftarlarını rahat şekilde yapması için işe koyuldu.

Gönüllü gençler, akşam ezanı yaklaştığında önce Türk Kızılay'a ait aşevinden yemekleri alıyor daha sonra mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadakilerin kapılarını çalıp özenle hazırlanan yemekleri ailelere teslim ediyor.

Genç Kızılay Gönüllüleri Başkanı Buse Yağmur Fırat (21),AA muhabirine, ramazan ayında hayırlı bir iş yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İnsanlara ve doğada yaşayan canlılara yardım etmeyi çok sevdiğini anlatan Yılmaz, "Bu zor süreçte gönüllü arkadaşlarımızla ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya çalışıyoruz. Sadece bununla da kalmıyoruz sokak hayvanlarına mama, kuşlara yem dağıtıyoruz. Engelli ve yaşlı, ihtiyaç sahibi ve yemek yapamayacak durumda olanların da yardımına koşuyoruz. 45 gönüllü gencimiz var ve her gün 15 kişiyle dönüşümlü olarak 3 aracımızla mahalle mahalle yemek dağıtımında bulunuyoruz." diye konuştu.

Hayır duası almanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Meryem Önal (18) da "İnsanlara yardım etmek, yemek dağıtımında bulunmak çok iyi bir şey." dedi.

Gönüllü gençlerden Sefa Önal (19) ise kardeşleriyle özel araçlarıyla yemek dağıtımı yaptıklarını, insanların duasını almanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Ailecek iyilik yapmaya çalıştıklarını anlatan gençlerden Merve Önal (19) ise "Babamdan öğrendiğimiz gibi biz de kardeşlerimizle gönüllü olarak buradayız. İnsanların hayır dualarını alıyoruz. Hem üniversiteye hazırlanıyorum hem de yardıma koşuyorum." ifadelerini kullandı.

- İşinden izin alıp gönüllülere katıldı

Sema Çulha (18) yaşlıların duasını alabilmenin, küçük çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Gönüllü gençlerden Müzeyyen Durmuş da (18),hep aklında olan şeyi gerçekleştirdiğini belirterek, "İnsanlara yardım etmek çok güzel bir duygu. Onların gözlerindeki o mutluluğu görmek bizi çok gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

Çalıştığı işten bir ay izin alıp kendi aracıyla yardıma koştuğunu anlatan Serhat Öztürk (27) ise "Bu yaptığımız yürekleri okşatan bir duygu. Bazen o bulundukları durumu görünce çok üzülüyoruz." dedi.