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Gönüllü öğretmenler köy köy dolaşarak öğrencilerin ihtiyacını gideriyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerin ihtiyaçlarını, Eğitim Destek Grubu'nda yer alan gönüllü öğretmenler karşılıyor.

Gönüllü öğretmenler köy köy dolaşarak öğrencilerin ihtiyacını gideriyor
AA

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdüren ve tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için Şemdinli Kaymakamlığınca Eğitim Destek Grubu kuruldu.

Gruptaki gönüllü öğretmenler, ilçe merkezi ve köylerde öğrencileri evlerinde ziyaret ederek moral verdi.

Beraberlerinde getirdikleri kitap, defter, kırtasiye malzemesi ve çeşitli materyalleri öğrencilere dağıtan öğretmenler, öğrencilerin taleplerini de dinledi.

Televizyonu olmadığı tespit edilen 13 eve televizyon ulaştıran fedakar öğretmenler, öğrencilerin derslerini takip etmelerini sağladı.

- "Bu, tamamıyla gönüllük esasıyla yapılan bir iş"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin salgın sürecini daha iyi geçirmeleri için Kaymakam Yakup Güven'in himayesinde kurulan Eğitim Destek Grubu'nun yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Grubun tamamının, gönüllü öğretmenlerden oluştuğuna dikkati çeken İnan, "Ekibimiz haftanın 4 günü özellikle EBA-TV ve EBA bilişim ağı üzerinden derslerini takip ettiği ve internet ağının zayıf olduğu köylerimize gidip, öğretmenlerimizin hazırladığı etkinlikleri, okuma kitaplarını ve özellikle sınava girecek öğrencilerimiz için Bakanlığımızca hazırlanmış örnek soruların çıktısını alıp ulaştırmaktadırlar." diye konuştu.

İnan, "Ailelere ulaştırdığımız televizyonların kurulumunu yapıp öğrencilerimizin EBA-TV'den derslerini takip etmelerini sağladık. İnanıyorum ki en kısa zamanda okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açıp yüz yüze eğitimlerine devam etmelerini sağlayacağız. Bu süreç devam ettikçe öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esra Eren de öğretmen ve yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür ederek "Öğretmenlerimiz bizlerle iyi ilgilendi. Onlar bizim için buraya gelip kitap ve kırtasiye malzemesi verdiler." dedi.

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