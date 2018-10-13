Sağlık Bakanlığı tarafından 2006’dan beri Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya’da toplam 41 Sağlık Haftası düzenlendi.

Programlar kapsamında genel cerrahi, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, üroloji, plastik cerrahi, yanık cerrahisi, jinekoloji, göz hastalıkları, onkoloji, radyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, göğüs hastalıkları ve beyin cerrahisi branşlarında hizmet verildi.



Toplamda 22 bin 874 hasta konsültasyonu, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştiren sağlık gönüllüleri, ayrıca 3 bin 828 yerel sağlık personeline teorik ve pratik eğitimler verdi. Ev sahibi ülkelerde cihaz ve tecrübe eksikliği gibi nedenlerle yapılamayan ameliyatlar yerinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Sağlık haftalarının 42’ncisi 1-11 Kasım tarihleri arasında Özbekistan’a bağlı özerk Karakalpakistan bölgesinde düzenlenecek. Nukus şehrindeki programda plastik cerrahi ve kadın doğum branşlarında ameliyatlar gerçekleştirilecek.

Sağlık haftaları doktorlarımızın bölge halkı ve sağlık çalışanları ile güçlü bağlar kurmasını sağlıyor. Öte yandan ülkemizin yetişmiş insan gücü, sağlık turizmi ve tıbbi malzeme üretimindeki kapasitesi bu programlarla yurtdışında tanıtılıyor.

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