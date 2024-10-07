Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği Hakan Tiryaki, 36 gönüllüyle bölgede 80 dalış yaptıklarını anlattı. Binin üzerinde cisim çıkardıklarını dile getiren Tiryaki, "Bu dalış yaptığımız her yerde karşılaştığımız bir manzara ama Erdek Limanı'nda çok sayıda pina bulunması ve pinaların tehlikede olması, bizi bu limanı temizlemeye iten en önemli etken" diye konuştu.