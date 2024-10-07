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        Haberler Gündem Çevre Gönüllüler hepsini denizden çıkardı | Son dakika haberleri

        Erdek'te 42 gür arayla yine aynı manzara: Gönüllüler hepsini denizden çıkardı

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. 25 Ağustos'ta düzenlenen "8. Geleneksel Su Altı Temizliği" etkinliğinde de balık adamların yaklaşık yarım saatlik temizlikte de aynı görüntü ortaya çıkmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:28
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        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde dün bir araya gelen gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi.

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        Erdek Belediyesi'nin desteği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Topluluğu ile Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneğinin katkısıyla 4 Ekim'de başlayan "Sualtı Temizlik Kampı" sona erdi.

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        Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı.

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        Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

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        Etkinliğin ardından basın açıklaması yapan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, 2021 yılında yaşanan müsilajın başlıca nedenlerinden birinin insanların denizdeki tahribatları olduğunu söyledi.

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        Gelecek nesillere daha temiz bir Erdek bırakmak için denizlerin kirletilmemesi gerektiğini vurgulayan Karışık, "Deniz temizliği sonucunda plastik nesneler, araç lastikleri ve cam şişeler gibi malzemeler çıkarılmıştır" dedi.

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        Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği Hakan Tiryaki, 36 gönüllüyle bölgede 80 dalış yaptıklarını anlattı. Binin üzerinde cisim çıkardıklarını dile getiren Tiryaki, "Bu dalış yaptığımız her yerde karşılaştığımız bir manzara ama Erdek Limanı'nda çok sayıda pina bulunması ve pinaların tehlikede olması, bizi bu limanı temizlemeye iten en önemli etken" diye konuştu.

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        ODTÜ Sualtı Topluluğu üyesi ve endüstriyel tasarım öğrencisi Atahan Önaçan da denizlerin durumunun iç açıcı olmadığını ve insanların acilen bilinçlenmesinin gerektiğini sözlerine ekledi.

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