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Goodreads En İyi Roman Ödüllü “Ufak Yangınlar” raflarda

The Washington Post, Kirkus Reviews, NPR, Amazon ve Entertainment Weekly’de “yılın kitabı” olarak lanse edilen ve 50 haftadır New York Times çok satanı olarak dikkat çeken, ABD’li yazar (1980) Celeste Ng’nin ikinci kitabı “Ufak Yangınlar” Türkçe çıktı…

02.11.2018 - 15:43 | Güncelleme:

“Zekice, komik ve şefkatli. İnanılmaz bir roman” diye tanımlıyor “Trendeki Kız”ın yazarı Paula Hawkins; “İtfaiyeci” ve “Boynuz”un yazarı Joe Hille’in ise yorumu şöyle; “Celeste Ng’in romanını okurken devamlı kendime şunu sordum: ‘Bu kadar çok şeyi nereden biliyor? Nasıl bu denli zarif, cüretkâr ve cömertlikle yazabiliyor?’ Ufak Yangınlar daha uzun süreler konuşulacak bir edebi eser. Celeste Ng, Zadie Smith ve Jacqueline Woodson gibi yazarların yanında yerini aldı. Bu romana bayıldım.”

Dünya genelinde çoksatar listelerinden inmeyen Celeste Ng’nin zekice kurguladığı “Litte Fire Everywhere” adlı romanı “Ufak Yangılar” adıyla Yabancı Yayınları etiketiyle yayımlandı. 2017 Goodreads En İyi Roman Ödülü’nün sahibi kitap, 50 haftadır da New York Times çok satanlarından…

“Ufak yangınlar çıkararak kendi yollarından ilerleyen herkese” cümlesiyle okuyucusuna selamını veren kitabın yazarı Celeste Ng, romanına fon olan Shaker Heights’te büyümüş ve yine kitapta yer alan karakter gibi Çinli köklere sahip. Harvard Üniversitesi’nde okuduktan sonra Michigan Üniversitesi’nde lisansını yapan Celeste Ng, ilk romanı “Sana Söylemediğim Her Şey” Hopwood Ödülü ile Massachusetts Kitap Ödülü’nün de aralarında olduğu beş ödül kazandı.

UFAK YANGINLAR KİTABI HAKKINDA

Shaker Heights’ta yollardan, evlerin rengine kadar her şey en ince detayına kadar planlıydı. Kimse de bu ruhu, kurallara uymayı ilke edinmiş Elena Richardson’dan daha iyi yansıtamazdı. Kızı Pearl’ü kendi başına büyüten Mia Warren sanatçıydı ve Shaker Heights’a yeni taşınmışlardı. Kısa süre içinde Richardsonların dört çocuğu da güvenli ve düzenli hayatlarından kopacak, hayatlarını ve kendilerini sorgulamaya başlayacaklardı.

Ancak hem Shaker Heights’ı bölen hem de Mia ile Bayan Richardson’ı iki farklı cephe almaya zorlayan bir dava patlak verince Bayan Richardson, Mia’nın geçmişini gün yüzüne çıkarmaya karar verecek, bunu takıntısı haline getirecek ve kendi ailesi ile Mia’nınkini parçalama tehlikesiyle karşı karşıya gelecekti.


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