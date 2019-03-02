Lastik üreticisi Goodyear, Local Motors ile iş birliği yaparak sekiz yolcu kapasiteli otonom servis aracı Olli için lastik testleri de gerçekleştirdi. Bu çerçevede Local Motors, Goodyear lastiklerini Olli araçlarının özel donanımı olarak seçti.

Test filosuna bu aracı da ekleyen Goodyear'ın, yaklaşık 6.5 hektarlık yol ve trafik altyapısına sahip kamu-özel ortaklı araştırma ve geliştirme alanı olan Michigan Üniversitesi’nin Mcity Test Tesisi de dahil farklı lokasyonlarda gelişmiş hareket kabiliyeti değerlendirmeleri için söz konusu aracı kullandığı bildirildi.

'OTONOM MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİMİZİN KİLOMETRE TAŞI'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Goodyear Teknoloji Müdürü Chris Helsel, "Olli gibi otonom araç projeleriyle ilgili çalışmalarımız, geleceğe yönelik mobilite çözümlerimiz için kilometre taşı niteliğinde. Kullanım performansını geliştirmek ve müşterilerimize daha çok fayda sağlamak için, ilk çalıştırma, gelişmiş aracın hareket etmesi ve ortak kullanım verileri hakkında pilot programlar aracılığında çok yararlı bilgiler elde ediyoruz" dedi.

Bunun yanı sıra, Goodyear’ın küresel çapta iki inovasyon merkezinden biri olan Lüksemburg’da, üç otonom servis aracı için gerekli teçhizatı sağladığı, araçların Sales-Lentz adlı otobüs firmasınca işletildiği ve farklı yerel rotalarda sürüş başına 14 yolcuya kadar hizmet verebildiği kaydedildi.

Bu üç servis aracında da kullanılan Goodyear lastiklerinin gerçek hayattaki uygulamada işletimsel verilerin toplanabilmesi için sensörlerle donatıldığı belirtilirken, toplanan bu verilerin tahmini bakım ve diğer performans faydalarının haritalanması için kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.