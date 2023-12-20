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        Haberler Gündem Google'a 'doodle' olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem'in mesleği nedir ve nerelidir?

        Google'a 'doodle' olan Sedad Hakkı Eldem kimdir, nerelidir?

        En popüler arama motorları arasında yer alan Google, özel günleri ve önemli kişileri 'doodle' olarak ana sayfasına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda ünlü Türk mimarları arasında yer alan Sedad Hakkı Eldem doğum gününe özel Google'ın ana sayfasına taşındı. Peki, "Google'a 'doodle' olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem nerelidir?" İşte Sedad Hakkı Eldem'in hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 01:29 Güncelleme: 20.12.2023 - 01:29
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        Sedad Hakkı Eldem kimdir?
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        Google Sedad Hakkı Eldem'i unutmadı. Önemli gün ve kişileri tasarladığı 'doodle' ile ana sayfasına taşıyan Google, Sedad Hakkı Eldem'i doğum gününde andı. Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Peki, "Google'a 'doodle' olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem'in mesleği nedir, nerelidir?" İşte Sedad Hakkı Eldem biyografisi..

        SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

        Sedad Hakkı Eldem, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğmuş, 7 Eylül 1988'de yine aynı kentte hayatını kaybetmişti.

        Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

        II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul’da öldü.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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