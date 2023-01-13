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Google'a rakip çıkan ChatGBT işlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama!

Çok yönlü bir yapay zeka uygulaması olan ChatGBT kullanıcılar arasında en popüler olan aplikasyonlardan biri. Özellikleri ile oldukça ilgi çeken uygulama, hem yapay zeka ile sohbet amaçlı kullanılabiliyor hem de çeviri, matematik problemlerini çözme ve yazılım gibi birçok işlevi yerine getiriyor. İşte ChatGBT neler yapabildiğine dair detaylar…

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  • Google'a rakip çıkan ChatGBT işlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama! ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır?

    EN POPÜLER UYGULAMAR ARASINDA

    ChatGPT’nin hemen hemen tüm dünyada fırtınası esiyor. Şuan da hala beta sürümünde olan uygulamanın bu halinde bile sağladığı özellikler, diğer uygulamaların bir adım ötesine geçti.

    Yapay zeka teknolojilerinin yapabileceği performansı bizlere gösteren ChatGPT yakın gelecekte Google’a çok büyük bir rakip olacak gibi gözüküyor.
  • Google'a rakip çıkan ChatGBT işlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama! ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır?

    GOOGLE'A RAKİP GELİYOR

    ChatGBT aynı zamanda birçok meslek grubuna yararlı özellikler sunuyor. OpenAI tarafından üretile yapay zeka modeli, dil öğrenme, veri analizi, yazılım geliştirme, yazı yazma ve okuma, matematiksel problemleri çözme gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.
  • Google'a rakip çıkan ChatGBT işlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama! ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır?

    CHAT GBT NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

    Teknoloji gündeminde önemli bir yere sahip olan yapay zeka modeli, CEO Sam Altman ve Peter Thiel gibi isimler sayesinde 30 Kasım 2022 tarihinde beta sürümü ile insanlarla buluştu. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden yapay zeka uygulaması, sohbet tabanlı çalışıyor.

    Chat GBT’nin temel amacı kullanıcın sorduğu soruya, gerçek zamanlı bir şekilde yanıt oluşturabilmek. Kendisine sorulan sorulara en doğru şekilde cevap veriyor ve yanıtlarını kitaplar, makaleler ve web sitelerini kullanarak en doğrucu şekilde aktarmaya çalışıyor.
  • Google'a rakip çıkan ChatGBT işlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama! ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır?

    TÜRKÇE DESTEKLİ

    Chat GBT ile uzun sohbetler geliştirdiğinizde robotun neler yapabileceğini ve hangi seviyeye çıkabileceğini görebiliyorsunuz. Kendisine sorulan sorulara tıpkı bir insan gibi cevap veren yapay zeka robotu Türkçeyi oldukça düzgün bir şekilde kullanabiliyor.
  • Google'a rakip çıkan ChatGBT işlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama! ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır?

    HERKESE HİTAP EDEN BİR UYGULAMA

    Chat GBT ile özgün bir şiir yazabilir, zorlu bir matematik problemini çözebilir veya bulamadığınız bir kaynağı onun sayesinde kolayca bulabilirsiniz. Uygulama ayrıca birebir çeviri yapabiliyor. 

    Hatta bir dönem çocuklar ödevlerini Chat GBT'ye yaptırdığı için okullarında problem bile yaşamıştı. Bununla beraber uygulama yazılımcılara da hitap ediyor yeni bir program geliştirmek isterseniz uygulama sayesinde kodlamalar yapabilirsiniz.
  • Google'a rakip çıkan ChatGBT işlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama! ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır?

    CHAT GBT NASIL KULLANILIR?

    Chat GBT yalnızca tarayıcı üzerinden kullanılabiliyor. Web sitesine kayıt olduktan sonra işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
  • Google'a rakip çıkan ChatGBT işlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama! ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır?

    CHAT GBT GOOGLE'IN YERİNİ ALABİLİR Mİ?

    Şu anda tamamen ücretsiz olan uygulamanın yakın zamanda Chat GBT Pro versiyonu ile ücretli halinin piyasaya çıkacağı söyleniyor. Chat GBT, Google'ın yaptığı birçok işlemi farklı metotlarla kullanıcıya sunuyor.

    Ancak unutmamak gerekir ki Chat GBT'de sunduğu veri nesneleri ve bilgileri yine arama motorlarından yani Google'dan çekiyor. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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