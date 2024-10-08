Google, Atatürk için kullandığı 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu' unvanını kaldırdı

Geçtiğimiz aylarda Mustafa Kemal Atatürk yazınca "Eski Cumhurbaşkanı" ibaresi çıkması üzerine tepkiler gecikmemişti. Tepkiler üzerine Google o ibareyi "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" olarak düzeltmişti.

Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi Haberi Görüntüle

BU KEZ DE 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU' UNVANINI KALDIRILDI

Google bu kez de Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu' unvanını tamamen kaldırdı. Google'nın bu uygulaması tepkilere yol açtı.

Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? @googleturkiye @Google



‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi… https://t.co/crN7T7AbvG — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 8, 2024

YAVAŞ: TEKRAR HATIRLAMA VAKTİ GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda 6 ay önce yazdığı bir mesajı alıntılayarak Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ibaresini kaldırmasına 'yeniden' tepki gösterdi.