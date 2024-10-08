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        Haberler Gündem Google, Atatürk için kullandığı 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu' unvanını kaldırdı - Güncel Haberler

        Google, Atatürk için kullandığı 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu' unvanını kaldırdı

        Arama motoru Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aramasında görülen "Eski Türkiye Cumhurbaşkanı" tanımını gelen tepkiler üzerine "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu" olarak güncellemişti. Google şimdi de Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu' ibaresini kaldırdı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 21:46 Güncelleme: 08.10.2024 - 21:50
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        Atatürk'le ilgili unvanı yine kaldırdılar!
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        Geçtiğimiz aylarda Mustafa Kemal Atatürk yazınca "Eski Cumhurbaşkanı" ibaresi çıkması üzerine tepkiler gecikmemişti. Tepkiler üzerine Google o ibareyi "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" olarak düzeltmişti.

        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi Haberi Görüntüle

        BU KEZ DE 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU' UNVANINI KALDIRILDI

        Google bu kez de Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu' unvanını tamamen kaldırdı. Google'nın bu uygulaması tepkilere yol açtı.

        YAVAŞ: TEKRAR HATIRLAMA VAKTİ GELDİ

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda 6 ay önce yazdığı bir mesajı alıntılayarak Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ibaresini kaldırmasına 'yeniden' tepki gösterdi.

        Yavaş, 21 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sebepten, "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz" cümlesini içeren bir paylaşım yapmıştı.

        "BU TWEETİ 6 AYDA BİR GÜNCELLEYECEK MİYİZ?"

        Bu cümlelerini alıntılayan Yavaş, Google'ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketlediği paylaşımında, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi…" sözlerini kaydetti.

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        #Atatürk Google
        #haberler
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