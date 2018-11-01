Google çalışanlarından cinsel tacizler nedeniyle dünya çapında iş bırakma eylemi
Şirket çalışanları, Google'ın kadın meslektaşlarına muamelesini protesto için bugün dünya çağında iş bırakma eylemine gidiyor. Çalışanlar masalarına "Masamda değilim, çünkü cinsel taciz, suistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese uygun olmayan bir işyeri kültürünü protesto için iş bırakma eylemi yapıyor olacağım" yazılı bir not bırakacak.
01.11.2018 - 14:06 | Güncelleme:
Google çalışanları, şirketin kadın meslektaşlarına muamelesini protesto için bugün dünya genelinde iş bırakma eylemine gidiyor.
Çalışanlar, şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini, dava açma haklarını engelleyebilecek "zorunlu hakemlik" uygulamasına son verilmesini talep ediyor.
Google CEO'su Sundar Pichai, personelin eylem yapma hakkını desteklediğini söyledi.
Pichai çalışanlara gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum. Bunu ben de hissediyorum. Toplumumuzda ve Google'da uzun bir zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağım" dedi.
Geçen hafta hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan üst düzey bir yöneticinin şirketten ayrılırken 90 milyon dolar tazminat alması büyük öfkeye neden olmuştu.
Google, Android mobil işletim sisteminin "yaratıcısı" olarak bilinen Andy Rubin hakkındaki cinsel taciz iddiasını "inandırıcı" bulduğunu açıklamıştı.
Salı günü de şirketin "X" araştırma laboratuvarının yöneticilerinden Richard DeVaul, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından istifa etmişti. DeVaul'un iş başvurusu yapan bir kadına sarkıntılık ettiği öne sürülüyor.
DeVaul daha önce iddia için "muhakeme hatası yaptığını" söylemişti.
'48 çalışan tazminatsız kovuldu'
Pichai, şimdiye kadar hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan 48 çalışanın işlerine tazminatsız son verildiğini söyledi.
Bugün yapılacak iş bırakma eyleminde çalışanlar masalarına "Masamda değilim, çünkü diğer Google ve yüklenici firma çalışanlarıyla cinsel taciz, suistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese uygun olmayan bir işyeri kültürünü protesto için iş bırakma eylemi yapıyor olacağım" yazılı bir not bırakacak.
Şirket çalışanlarının bazı talepleri şöyle:
Şimdiki ve gelecekteki çalışanlar için, taciz ve ayrımcılık karşısında zorunlu hakemliğe son verilmesi. (Zorunlu hakemlik, Silikon Vadisi çalışanların sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan bir madde. Bu madde çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.)
Ücret ve fırsat eşitsizliğinin sona erdirilmesi için adım atılması.
Cinsel tacizlerle ilgili bir şeffaflık raporunun yayımlanması.
Cinsel tacizlerin güvenli bir şekilde rapor edilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması.
Yönetim Kurulu'nda çalışanların bir temsilcisinin bulunması.
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Google çalışanlarından cinsel tacizler nedeniyle dünya çapında iş bırakma eylemi/google-calisanlarindan-cinsel-tacizler-nedeniyle-dunya-capinda-is-birakma-eylemi-22018182201818
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