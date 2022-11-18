Özellik hem Andorid hem de iOS’ta kullanılabilir durumda. Google’ın yemekten sorumlu genel müdürü Sophia Lin ve ekibi canınızın çektiği çeşitli yemeklere daha rahat ulaşabilmeniz için, yemeklerin en yakın nerede olduğunu gösteren bir araç geliştirdi.