Haberler Ekonomi Teknoloji Google deprem bildirimi uyarı sistemi: Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır? - Teknoloji Haberleri

Google deprem bildirimi uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır? Deprem uyarı sistemleri, deprem başladığında P dalgalarını algılar ve hızlı bir şekilde S dalgalarının ne zaman ulaşacağını hesaplar. Bu tahmin, depremin merkezine olan uzaklığına göre değişir. Eğer kullanıcılar, S dalgalarının ulaşmasından hemen önce bildirim uyarısı alırsa kendilerini güvenli konuma alabilirler. İşte Google'ın deprem uyarı sistemini kullanma yolları. Habertürk Giriş: 10.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Deprem uyarı sistemleri, deprem sırasında meydana gelen sismik dagaların hızını ve yayılma süresini izleyerek uyarı gönderir. Bu dalgalar, depremin merkez noktasından başlayarak farklı bölgelere yayılır. Uyarı sistemi, bu dalgaların hızını hesaplar. Depremin büyüklüğüne ve merkezin uzaklığına bağlı olarak deprem dalgalarının belirli bir bölgeye ne zaman ulaşacağını tahmin eder. Peki, Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl indirilir ve çalışır?

2 Şurada Paylaş!







GOOGLE DEPREM UYGULAMASI NEDİR? Deprem uyarı sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan tüm telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak uyarıları alabilmek için bildirimlerin telefondan açılması gerekiyor. Ayrıca bu uyarılar yalnızca Wi-Fi ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.