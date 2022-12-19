Google doktor reçetelerini çözen yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor

Google, bu teknoloji için eczacılarla iş birliği yapıyor. Konferansta sistem hakkında bilgi veren şirket yetkilisi sistemin çalışma şeklini de anlattı.

Buna göre; doktor reçetesinin fotoğrafı Google Lens üzerinden sisteme yüklenecek. Görüntüyü işleyen sistem, reçetede yazan ilaçları okunabilir bir metne çevirecek.