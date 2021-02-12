Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiİnternet
ABONE OL

Google hakkındaki rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta yapılacak

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta gerçekleştirilecek

Google hakkındaki rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 30 Mart'ta yapılacak
AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkarmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, 30 Mart'ta çevrim içi olarak uzaktan yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, konuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Mart'a kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekecek.

D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ ve Anka Mobil Tedarik AŞ tarafından en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları, ayrımcılık, marka içi rekabeti kısıtlama, mal vermeyi reddetme ve yeniden satış fiyatını belirleme yollarıyla ilgili mevzuatın ihlal edildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 6 Nisan'da çevrim içi olarak uzaktan yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişiler, gerekli belgelerle 30 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Microsoft Pinterest'i 51 milyar dolara almaya çalıştı
TEKNOLOJİMicrosoft Pinterest'i almaya çalıştı
Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır, Android telefonlarda var mı? Clubhouse davetiye zorunlu mu?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
TikTok'un ABD faaliyetlerinin satışı rafa kaldırıldı
TEKNOLOJİTikTok'un satışı rafa kaldırıldı
100 milyon dolarlık kripto para çalan çete tutuklandı
TEKNOLOJİ100 milyon dolarlık kripto vurgunu
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel online aşk dolandırıcılığına dikkat! Haberler
TEKNOLOJİOnline aşk dolandırıcılığına dikkat!
Clubhouse nedir? Clubhouse Android telefonlarda var mı? Clubhouse indirirken davetiye zorunlu mu?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
SON DAKİKA: Türkiye 4 yılda 7'ye katladı! - Haberler
TEKNOLOJİİşte Türkiye’nin yapay zekâ haritası!
Son dakika! Twitter'dan rekor - Haberler
TEKNOLOJİTwitter'dan rekor gelir
İstanbul'daki sarı dolmuşlar için indiBindi uygulaması geliştirildi - Haberler
TEKNOLOJİBu uygulama sarı dolmuşlara: indiBindi
Ay'a gidiyoruz... Son dakika: Türkiye'nin uzay serüveninde dev adım!
TEKNOLOJİTürkiye'nin uzay yolculuğu