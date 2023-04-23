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Google ihtiyacınızı tahmin edecek! Yapay zekada ileri adım!

Google'ın yapay zeka arama motoru kullanıcıların ihtiyaçlarını tahmin edecek. Google yapay zeka konusunda tempoyu artırdı.

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  • Google ihtiyaçlarınızı tahmin edecek! Yapay zekada ileri adım!

    KULLANICILARIN İHTİYAÇLARI ÖNCEDEN TAHMİN EDİLECEK

    Google'ın yapay zeka arama motoru kullanıcıların ihtiyaçlarını tahmin edecek. Google yapay zeka konusunda tempoyu artırdı. The New York Times tarafından yayınlanan habere göre Google'ın Magi adındaki yapay zekası arama motoru üzerinde çalışıyor.  Yeni arama motoru çok kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak ve kullancıların ihtiyaçlarını tahmin edecek.
  • Google ihtiyaçlarınızı tahmin edecek! Yapay zekada ileri adım!

    Olası proje ChatGPT gibi bir yaklaşımla arama optimizasyonu sunmayı hedefliyor. Uygulama kullanıcıların satın almak isteyeceği şeylerden, araştırmak isteyeceği şeylere kadar seçilmiş bir listeden oluşuyor. Tıpkı ChatGPT gibi Magi de kullanıcıların isteği üzerine kod yazabiliyor.
  • Google ihtiyaçlarınızı tahmin edecek! Yapay zekada ileri adım!

    Google'ın piyasaya sürebileceği diğer yapay zeka destekli ürünler arasında Google Görsel Arama sonuçlarında bulunuyor. Görseller kullanıcıların dillerine göre sohbet robotu yardımı ile yapılacak.

    Google'ın yapay zekaya olan bu yönelimi Microsoft, ChatGPT ve Bing'den sonra geldi. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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