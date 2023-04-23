Google ihtiyacınızı tahmin edecek! Yapay zekada ileri adım!

KULLANICILARIN İHTİYAÇLARI ÖNCEDEN TAHMİN EDİLECEK

Google'ın yapay zeka arama motoru kullanıcıların ihtiyaçlarını tahmin edecek. Google yapay zeka konusunda tempoyu artırdı. The New York Times tarafından yayınlanan habere göre Google'ın Magi adındaki yapay zekası arama motoru üzerinde çalışıyor. Yeni arama motoru çok kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak ve kullancıların ihtiyaçlarını tahmin edecek.