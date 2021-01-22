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Arama motoru Google Avrupa Birliği(AB) telif hakkı düzenlemesi kapsamında Fransız basınıyla anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmayla Google, portalında yer verdiği içerikler için Fransız yayımcılara telif hakkı ödeyecek.

AB'nin yaptığı düzenlemeye göre Google2ın sonuçlarında söz konusu içeriklere yer verebilmesi için yayımcılara lisans ücreti ödemesi gerekiyordu. Son yapılan anlaşmada bu ücretin ne kadar olduğu veya nasıl ödeneceği henüz açıklanmadı.

Google Avrupa'da ilk olan bu anlaşmayı imzalarken Avustralya'da ise farklı bir yol izliyor. Avustralya, AB'ye benzer bir şekilde teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını içeren yasa hazırlığını sürdürüyor. Google tarafından bu hazırlıkla ilgili yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin arama motorunu medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak söz konusu girişimde ısrar etmesi halinde ülkedeki hizmetlerini durduracağını duyurdu.

Google Avustralya Genel Direktörü Mel Silva yaptığı açıklamada, "Yönetilemez mali ve operasyonel riskle birleştiğinde bu kurallar yasalaşacak olursa, bize Google arama motorunu Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek sunmaz" dedi.