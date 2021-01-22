Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Google iki farklı ülkede iki farklı yol izliyor

Google, içeriklerinin arama sonuçlarında yer alması için Fransız basınına ücret ödemeyi kabul ederken, benzer bir düzenlemeyi getirmeye hazırlanan Avustralya'yı ülkeden çekilmekle tehdit etti

Google iki farklı ülkede iki farklı yol izliyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Arama motoru Google Avrupa Birliği(AB) telif hakkı düzenlemesi kapsamında Fransız basınıyla anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmayla Google, portalında yer verdiği içerikler için Fransız yayımcılara telif hakkı ödeyecek.

AB'nin yaptığı düzenlemeye göre Google2ın sonuçlarında söz konusu içeriklere yer verebilmesi için yayımcılara lisans ücreti ödemesi gerekiyordu. Son yapılan anlaşmada bu ücretin ne kadar olduğu veya nasıl ödeneceği henüz açıklanmadı.

Google Avrupa'da ilk olan bu anlaşmayı imzalarken Avustralya'da ise farklı bir yol izliyor. Avustralya, AB'ye benzer bir şekilde teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını içeren yasa hazırlığını sürdürüyor. Google tarafından bu hazırlıkla ilgili yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin arama motorunu medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak söz konusu girişimde ısrar etmesi halinde ülkedeki hizmetlerini durduracağını duyurdu.

Google Avustralya Genel Direktörü Mel Silva yaptığı açıklamada, "Yönetilemez mali ve operasyonel riskle birleştiğinde bu kurallar yasalaşacak olursa, bize Google arama motorunu Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek sunmaz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Patentte uçmuş! Cinsiyet, mesaj ve psikolojik durum analizi, paylaşımların negatif etkisi... Haberler
TEKNOLOJİPatentte uçmuş!
Türk Telekom ‘LIGHT’ ile kalp hastalıkları azalıyor
TEKNOLOJİTürk Telekom'dan yeni sağlık uygulaması
İşte ay ay Türkiye'ye yapılan siber saldırılar! Haberler
TEKNOLOJİEn tehlikeli ay mayıs!
Realme’nin akıllı saati realme Watch S Türkiye'de - Haberler
TEKNOLOJİAkıllı saati Türkiye'de
KOBİ'ler için Vodafone tedarik zinciri portalı tanıtıldı - Haberler
TEKNOLOJİYerli için tedarik zinciri portalı kurdu
2020'de 118.470 siber saldırı tespit edildi
TEKNOLOJİ118.470 siber saldırı tespit edildi
'Türkiye'de 3D yazıcı kullanma yaşı 6'dan başlıyor' Haberler
TEKNOLOJİKullanma yaşı 6’ya kadar düştü!
Twozero Ventures, BluTV'ye yatırım yaptı
TEKNOLOJİBluTV'ye bir ortak daha geldi
Türksat-5A'nın alt sistem testleri tamamlandı
TEKNOLOJİTürksat-5A'da testler tamamlandı
Eğitimden, sağlığa, finanstan, seyahate 2021'de neler olacak? İşte Zoom'un öngörüleri! Haberler
TEKNOLOJİArtık kar tatilini unutun!