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Google'ın ana şirketi Alphabet, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını azaltacağını duyurdu. Pandemi döneminde dijital organların yüksek talep görmesi sebebiyle iş gücünü destekleyen Alphabet, dünya çapında ekonomik rüzgarların ters yöne dönmesi sebebiyleharcmalarını kısıtladığını açıkladı. Şirket, bu sebeple rotasını farklı bir yöne çevirmeye hazırlanıyor.

Alphabet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket genelinde işten çıkartılacak kişi sayısı toplam 12 bin olarak bildirildi.

Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, "Şirket olarak çalışanlarımızın rollerinin en yüksek önceliklerimizle uyumlu olmasını sağlamak için ürün alanları ve işlevleri genelinde titiz bir inceleme yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Pichai, işten çıkarmaların yalnızca Google'ı değil, Alphabet genelindeki tüm birimleri ve bölgeleri etkileyeceğini de sözlerine ekledi.

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Beş "Büyük Teknoloji" firmasından dördü, son birkaç ayda önemli ölçüde işten çıkarmalar duyurdu. Apple, büyük ABD teknoloji devleri arasında henüz işten çıkarma yapacağını ilan etmeyen tek şirket olarak göze çarpıyor.