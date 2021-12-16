Google aşı olmayan çalışanlarını kovabilecek 0:00 / 0:00

Reuters

Google, çalışanlarına şirketin koronavirüs aşı politikasına uymamaları durumunda maaşlarını alamayacakları, en son aşamada ise işlerine son verilebileceğini belirtti.

CNBC’nin ulaştığı şirket içi bir belgede, Google yönetiminin koronavirüs aşı politikasına uymayan çalışanlarını işten çıkarabileceği aktarıldı.

AŞI DURUMLARI İÇİN BELGE İSTEDİ

CNBC'nin ulaştığı belgede, Google çalışanlarından Covid-19 aşı durumlarını bildirmeleri, kanıt içeren belge göndermelerini istedi.

Belgeye göre, aşılarını 18 Ocak’a kadar tamamlamayan çalışanlar, 30 gün ücretli izne ayrılacak. Durum devam ederse, ücretsiz 6 ay izin sonra ise tamamen görevine son verilebilecek.

Reuters, Google ile direkt iletişime geçemediklerini belirterek CNBC'ye yapılan açıklamayı aktardı. Google yetkilisi CNBC'ye yaptığı açıklamada "Aşı zorunluluklarımız iş gücümüzü güvende tutmak ve hizmetlerimizi işletmeye devam edebilmek için çok önemli. Aşı politikamızın arkasındayız" dedi.

Bu ayın başlarında Omicron varyantı sebebiyle Google, ofise dönüş planını erteledi. 10 Ocak'tan itibaren personelin haftada üç gün ofiste çalışması bekleniyordu.