Google silinmesi gereken uygulamaların isimlerini yayınladı. Adeta tehlike saçan bu uygulamalar, kredi kartı bilgilerini çalma, telefon görüşmelerinin kaydının tutulması ve kişisel bilgileri çalma gibi işlevleri barındırıyor. Peki, hangi uygulamaların silinmesi gerekiyor? İşte detaylar...

GOOGLE SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

SmartSwipe

Call Recorder

Realtime Booster

Pro Camera Beauty

Artistic effect Filter

Beauty Camera

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Art Editor

Selfie Camera Pro

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Art Filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Art Effect

Photo Editor

Wallpapers HD

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

ArtFlipPhotoEditing

Art Filter

Cartoon Art Photo

Prizma Photo Effect

Cartoon Art Photo Filter

Pixture

Art Effect

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter



SMARTSWİPE HİÇ DE MASUM DEĞİLMİŞ



Google telefondan silinmesi gereken uygulamalar listesinin başında SmartSwipe bulunuyor. SmartSwipe uygulaması, ana ekranına ek olarak bir ek menü daha oluşturabilmenizi sağlıyor. Ancak uygulama hiç de bu kadar masum değil. Zira SmartSwipe, indirildiği andan itibaren size fark ettirmeden kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.

GÖRÜŞMELERİNİZİ KAYDEDERKEN DİNLENMEYİN

Google'ın kara listesinde ikinci sırada yer alan uygulama ise Call Recorder uygulaması. İnsanlar bazı nedenlerden dolayı telefon görüşmelerini kaydetmek istiyor. Her ne kadar son dönemde çıkan akıllı telefonlar telefon kaydını desteklese de bazı telefonlar bu özelliği desteklemiyor. Hal böyle olunca tek seçenek bir uygulama indirmek oluyor. Bunun için Call Recorder uygulamasını indirenler ise görüşmelerini üçüncü parti kişilerle paylaşıyor. Zira Call Recorder uygulaması, görüşmelerinize başkalarının erişmesine izin veriyor.